Başpehlivan Orhan Okulu – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Başpehlivan

    Başpehlivan <a href="/index/orhan-okulu?id=55f171f1-657b-421f-bc92-91fbaceeba3f" class="" rel="tag">Orhan Okulu</a>

    657. Tarihi Kırkpınar 'nde, Antalyalı başpehlivan , Samsunlu 'ı yenerek, başpehlivan oldu. Finalin ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. 10 dakikalık puanlama bölümünde 'nda yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede 2015 yılı birincisi Okulu, 2005 başpehlivanı Yılmaz'ı yenip altın kemeri aldı. Öte yandan 658. güreşlerin ağalığı ihalesinde 722 bin lira ödeyen Araklılı iş adamı Seyfettin Selim ağalığı kazandı.

    ERDOĞAN KUTLADI
    Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 657. Tarihi Kırkpınar 'nde başpehlivanlık unvanını kazanan 'yu bir tebrik telgrafı göndererek kutladı. Yeni sistemin ilk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, tebrik mesajında, "Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Ata sporumuz için ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi

    1. 16.7.2018
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