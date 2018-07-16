657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, Samsunlu Şaban Yılmaz'ı yenerek, başpehlivan oldu. Finalin ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı'nda yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede 2015 yılı birincisi Okulu, 2005 başpehlivanı Yılmaz'ı yenip altın kemeri aldı. Öte yandan 658. güreşlerin ağalığı ihalesinde 722 bin lira ödeyen Trabzon Araklılı iş adamı Seyfettin Selim ağalığı kazandı.

ERDOĞAN KUTLADI

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazanan Orhan Okulu'yu bir tebrik telgrafı göndererek kutladı. Yeni sistemin ilk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, tebrik mesajında, "Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Ata sporumuz için ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi