Fenerbahçeli sporcu Batuhan Çakır üç adım uzun atlamada altın aldı
Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden F.Bahçeli milli atlet Batuhan Çakır üç adım atlamada 15.62'lik derece yaptı.
Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden F.Bahçeli milli atlet Batuhan Çakır üç adım atlamada 15.62'lik derece yaptı. Batuhan altın madalya kazandı. Genç atlet "En mutlu günüm" diye konuştu.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Fenerbahçeli sporcu Batuhan Çakır üç adım uzun atlamada altın aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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