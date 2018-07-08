Fenerbahçeli sporcu Batuhan Çakır üç adım uzun atlamada altın aldı

Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden F.Bahçeli milli atlet Batuhan Çakır üç adım atlamada 15.62'lik derece yaptı. Batuhan altın madalya kazandı. Genç atlet "En mutlu günüm" diye konuştu.