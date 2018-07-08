Fenerbahçeli sporcu Batuhan Çakır üç adım uzun atlamada altın aldı – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli sporcu üç adım uzun atlamada altın aldı

    Fenerbahçeli sporcu Batuhan Çakır üç adım uzun atlamada altın aldı

    Avrupa Altı 'nda mücadele eden F.Bahçeli üç adım atlamada 15.62'lik derece yaptı.

    Avrupa Altı 'nda mücadele eden F.Bahçeli üç adım atlamada 15.62'lik derece yaptı. Batuhan altın madalya kazandı. Genç atlet "En mutlu günüm" diye konuştu.

    1. 8.7.2018
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