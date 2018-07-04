PSV'li Bart Ramselaar: "Phillip Cocu beni geliştirdi"
PSV'nin 22 yaşındaki genç oyuncusu Bart Ramselaar, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle ilgili konuştu.
PSV'nin 22 yaşındaki genç oyuncusu Bart Ramselaar, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle ilgili konuştu. Ramselaar, bu ayrılığın kendileri açısından zor olduğunu dile getirirken, "Cocu bana çok güvendi ve kendimi geliştirmemde çok büyük yardımı oldu. Kariyerim için çok önemli bir isim" ifadelerini kullandı.
- 4.7.2018
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
PSV'li Bart Ramselaar: "Phillip Cocu beni geliştirdi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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