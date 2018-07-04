PSV'li Bart Ramselaar: "Phillip Cocu beni geliştirdi" – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'li : " beni geliştirdi"

    <a href="/index/psv?id=538e5b69-e424-4a61-b160-2fa7eb18c3c7" class="" rel="tag">PSV</a>'li <a href="/index/bart-ramselaar?id=d9f41995-1808-464b-a499-de911fa70a85" class="" rel="tag">Bart Ramselaar</a>: "<a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a> beni geliştirdi"

    'nin 22 yaşındaki genç oyuncusu , 'nun 'nin başına geçmesiyle ilgili konuştu.

    'nin 22 yaşındaki genç oyuncusu , 'nun 'nin başına geçmesiyle ilgili konuştu. Ramselaar, bu ayrılığın kendileri açısından zor olduğunu dile getirirken, "Cocu bana çok güvendi ve kendimi geliştirmemde çok büyük yardımı oldu. Kariyerim için çok önemli bir isim" ifadelerini kullandı.

    1. 4.7.2018
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