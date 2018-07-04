PSV'nin 22 yaşındaki genç oyuncusu Bart Ramselaar, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle ilgili konuştu. Ramselaar, bu ayrılığın kendileri açısından zor olduğunu dile getirirken, "Cocu bana çok güvendi ve kendimi geliştirmemde çok büyük yardımı oldu. Kariyerim için çok önemli bir isim" ifadelerini kullandı.