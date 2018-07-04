Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: "Yeni bir ekip, heyecanlıyız" – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli Kaldırım: "Yeni bir ekip, heyecanlıyız"

    Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: "Yeni bir ekip, heyecanlıyız"

    'nin milli ismi , taraftarların gösterdiği yoğun ilginin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

    'nin milli ismi , taraftarların gösterdiği yoğun ilginin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. FB TV'ye konuşan sarı-lacivertli oyuncu, "Heyecanlıyız, yeni bir ekip var. Son yıllarda başarıya biraz aç kaldık; bu yüzden bütün kupalara talibiz. Cocu, 'da yakaladığı başarıyı bizimle de yakalayacaktır" dedi.

    1. 4.7.2018
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