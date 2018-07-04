Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: "Yeni bir ekip, heyecanlıyız"
Fenerbahçe'nin milli ismi Hasan Ali, taraftarların gösterdiği yoğun ilginin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.
Fenerbahçe'nin milli ismi Hasan Ali, taraftarların gösterdiği yoğun ilginin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. FB TV'ye konuşan sarı-lacivertli oyuncu, "Heyecanlıyız, yeni bir ekip var. Son yıllarda başarıya biraz aç kaldık; bu yüzden bütün kupalara talibiz. Cocu, Hollanda'da yakaladığı başarıyı bizimle de yakalayacaktır" dedi.
- 4.7.2018
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: "Yeni bir ekip, heyecanlıyız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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