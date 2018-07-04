Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım: "Yeni bir ekip, heyecanlıyız"

Fenerbahçe'nin milli ismi Hasan Ali, taraftarların gösterdiği yoğun ilginin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. FB TV'ye konuşan sarı-lacivertli oyuncu, "Heyecanlıyız, yeni bir ekip var. Son yıllarda başarıya biraz aç kaldık; bu yüzden bütün kupalara talibiz. Cocu, Hollanda'da yakaladığı başarıyı bizimle de yakalayacaktır" dedi.