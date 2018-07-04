Fenerbahçe - Cagliari maçının hasılatı rakibe
Fenerbahçe, 1 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının tüm hasılatını İtalyan ekibine verecek.
Fenerbahçe, 1 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının tüm hasılatını İtalyan ekibine verecek. Bu maç, geçen sezon transfer edilen İsla'nın bonservisinin ikinci taksitine mahsuben tertiplenmişti. Maçta vaat edilen paranın altında bir gelir elde edilirse, üstü tamamlanıp Cagliari'ye ödenecek.
- 4.7.2018
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Toplam 2
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Enda 26 yaşında.
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Beşiktaş ile Babel arasında restleşme
Toplam 3
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kartal allah gözlerini doyursun aç...........................................
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Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!
Toplam 6
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Kartalım Vida Beşiktaş değilde başka avrupa takımlarında olsaydı şuan 60m eurolar konuşulurdu. Yazıkki ligimiz ayağa vuruluyor. Avrupa ayrmclık yapyo
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