Fenerbahçe - Cagliari maçının hasılatı rakibe

Fenerbahçe, 1 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Cagliari ile yapacağı hazırlık maçının tüm hasılatını İtalyan ekibine verecek. Bu maç, geçen sezon transfer edilen İsla'nın bonservisinin ikinci taksitine mahsuben tertiplenmişti. Maçta vaat edilen paranın altında bir gelir elde edilirse, üstü tamamlanıp Cagliari'ye ödenecek.