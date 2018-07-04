Fenerbahçe - Cagliari maçının hasılatı rakibe – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    - maçının hasılatı rakibe

    Fenerbahçe - Cagliari maçının hasılatı rakibe

    , 1 Ağustos Çarşamba günü 'da ile yapacağı hazırlık maçının tüm hasılatını İtalyan ekibine verecek.

    , 1 Ağustos Çarşamba günü 'da ile yapacağı hazırlık maçının tüm hasılatını İtalyan ekibine verecek. Bu maç, geçen sezon transfer edilen İsla'nın bonservisinin ikinci taksitine mahsuben tertiplenmişti. Maçta vaat edilen paranın altında bir gelir elde edilirse, üstü tamamlanıp Cagliari'ye ödenecek.

    1. 4.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe - Cagliari maçının hasılatı rakibe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN