Fenerbahçeli Brad Wanamaker, Boston Celtics'e imzayı attı – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli , 'e imzayı attı

    Fenerbahçeli <a href="/index/brad-wanamaker?id=aecd8eb0-3e83-46dd-ac5a-e61706eb6291" class="" rel="tag">Brad Wanamaker</a>, <a href="/index/boston-celtics?id=9e2e8fc5-3d30-45e9-906a-106db427b729" class="" rel="tag">Boston Celtics</a>'e imzayı attı

    Doğuş'ta başarılı bir sezon geçiren , yeni sezonda beklendiği gibi 'de mücadele edecek.

    Doğuş'ta başarılı bir sezon geçiren , yeni sezonda beklendiği gibi 'de mücadele edecek. Boston Celtic, ABD'li yıldız basketbolcuyla sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Celtic'de 9 numaralı formayı giyeceğini açıklanan için Kulübü bir teşekkür mesajı yayımladı.

    1. 4.7.2018
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