Fenerbahçeli Brad Wanamaker, Boston Celtics'e imzayı attı
Fenerbahçe Doğuş'ta başarılı bir sezon geçiren Brad Wanamaker, yeni sezonda beklendiği gibi NBA'de mücadele edecek.
Fenerbahçe Doğuş'ta başarılı bir sezon geçiren Brad Wanamaker, yeni sezonda beklendiği gibi NBA'de mücadele edecek. Boston Celtic, ABD'li yıldız basketbolcuyla sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Celtic'de 9 numaralı formayı giyeceğini açıklanan Brad Wanamaker için Fenerbahçe Kulübü bir teşekkür mesajı yayımladı.
- 4.7.2018
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Fenerbahçeli Brad Wanamaker, Boston Celtics'e imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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