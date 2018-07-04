Fenerbahçe Doğuş'ta başarılı bir sezon geçiren Brad Wanamaker, yeni sezonda beklendiği gibi NBA'de mücadele edecek. Boston Celtic, ABD'li yıldız basketbolcuyla sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Celtic'de 9 numaralı formayı giyeceğini açıklanan Brad Wanamaker için Fenerbahçe Kulübü bir teşekkür mesajı yayımladı.