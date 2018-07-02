Fenerbahçe'nin hocası Cocu'dan Elif Elmas’a yakından ilgi – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin hocası Cocu'dan ’a yakından ilgi

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin hocası Cocu'dan <a href="/index/elif-elmas?id=d42e39e0-bb03-48d1-83b3-865c6b24f7d1" class="" rel="tag">Elif Elmas</a>’a yakından ilgi

    Hollandalı çalıştırıcı 18 yaşındaki yıldız adayının önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyor.

    Hollandalı çalıştırıcı 18 yaşındaki yıldız adayının önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyor. Phillip Cocu, 'ı rotasyona sokmayı ve sezon içinde fırsat buldukça kullanmayı düşünüyor.

    1. 2.7.2018
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