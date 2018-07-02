Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var
Bu sezon forma için canını dişine takan genç isme Ada’dan talip var. Crystal Palace ve Fulham Ozan’ı istiyor. Kararı Phillip Cocu verecek.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmesine rağmen beklenileni veremeyen Ozan Tufan bu yaz bambaşka bir hırsla çalışıyor. Sporcu diyetiyle kas kaybetmeden kilo veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu antrenmanların en canlı isimlerinden biri. Phillip Cocu'nun gözüne girmeye çalışan Ozan Tufan'a Ada'dan da talip var. West Bromwich Albion ve Fulham'ın genç yıldız ile ilgilendiği kaydedildi. Son karar Cocu'nun.
- 2.7.2018
- Premier Lig ekibi Fulham ve West Bromwich Fenerbahçeli Ozan Tufan için geliyor!
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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