Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmesine rağmen beklenileni veremeyen Ozan Tufan bu yaz bambaşka bir hırsla çalışıyor. Sporcu diyetiyle kas kaybetmeden kilo veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu antrenmanların en canlı isimlerinden biri. Phillip Cocu'nun gözüne girmeye çalışan Ozan Tufan'a Ada'dan da talip var. West Bromwich Albion ve Fulham'ın genç yıldız ile ilgilendiği kaydedildi. Son karar Cocu'nun.