Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli 'a 'den iki talip var

    Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var

    Bu sezon forma için canını dişine takan genç isme Ada’dan talip var. ve Fulham Ozan’ı istiyor. Kararı verecek.

    Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmesine rağmen beklenileni veremeyen bu yaz bambaşka bir hırsla çalışıyor. Sporcu diyetiyle kas kaybetmeden kilo veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu antrenmanların en canlı isimlerinden biri. 'nun gözüne girmeye çalışan Ozan Tufan'a Ada'dan da talip var. ve Fulham'ın genç yıldız ile ilgilendiği kaydedildi. Son karar Cocu'nun.

    1. 2.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Premier Lig'den iki talip var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN