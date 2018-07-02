Fenerbahçeli Neustadter'i Bundesliga ekiplerinden Mainz istiyor

Sarı-lacivertlilerin yerine stoper aradığı Roman Neustadter, Almanya'da kulüp bakıyor. Rus futbolcu ile Mainz yakından ilgileniyor. Ancak Alman kulübü bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu renklerine katmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Neustadter'den belli oranda bonservis kazanmak istiyor.