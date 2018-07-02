Fenerbahçeli Neustadter'i Bundesliga ekiplerinden Mainz istiyor – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli Neustadter'i Bundesliga ekiplerinden istiyor

    Fenerbahçeli Neustadter'i Bundesliga ekiplerinden Mainz istiyor

    Sarı-lacivertlilerin yerine stoper aradığı , 'da kulüp bakıyor.

    Sarı-lacivertlilerin yerine stoper aradığı , 'da kulüp bakıyor. Rus futbolcu ile yakından ilgileniyor. Ancak Alman kulübü bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu renklerine katmayı hedefliyor. ise Neustadter'den belli oranda bonservis kazanmak istiyor.

    1. 2.7.2018
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