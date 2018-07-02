Fenerbahçeli Neustadter'i Bundesliga ekiplerinden Mainz istiyor
Sarı-lacivertlilerin yerine stoper aradığı Roman Neustadter, Almanya'da kulüp bakıyor.
Sarı-lacivertlilerin yerine stoper aradığı Roman Neustadter, Almanya'da kulüp bakıyor. Rus futbolcu ile Mainz yakından ilgileniyor. Ancak Alman kulübü bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu renklerine katmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Neustadter'den belli oranda bonservis kazanmak istiyor.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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