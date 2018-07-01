Martin Skrtel yeni sezon öncesi görüşlerini açıkladı. Slovak stoper "Uzun bir tatil sonrası yeniden beraberiz. Hepimiz yeni sezon öncesi çok heyecanlıyız. Yeni hocamıza kendimizi göstermeliyiz. Sezon öncesi fiziksel olarak yorucu idmanlar sezon boyunca işimize çok yarayacak" ifadelerini kullandı.