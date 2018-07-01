Fenerbahçeli Martin Skrtel: ‘Cocu'ya kendimizi göstermeliyiz’ – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli : ‘Cocu'ya kendimizi göstermeliyiz’

    Fenerbahçeli <a href="/index/martin-skrtel?id=0fb828a8-a7a0-4669-b010-4154e425d24c" class="" rel="tag">Martin Skrtel</a>: ‘Cocu'ya kendimizi göstermeliyiz’

    öncesi görüşlerini açıkladı.

    öncesi görüşlerini açıkladı. Slovak stoper "Uzun bir tatil sonrası yeniden beraberiz. Hepimiz öncesi çok heyecanlıyız. Yeni hocamıza kendimizi göstermeliyiz. Sezon öncesi fiziksel olarak yorucu idmanlar sezon boyunca işimize çok yarayacak" ifadelerini kullandı.

    1. 1.7.2018
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