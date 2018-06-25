Josef’in aklı Ada’da – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’in aklı Ada’da

    Josef’in aklı Ada’da

    Phıllıp Cocu, tek ön liberolu sistemi tercih eden bir teknik adam. 'ye de bu sistemi getirecek.

    Bu da ve 'den birinin yedek kalması demek. Josef'in iyi bir teklif gelmesi halinde satılması gündemde. Sambacı, "Ben F.Bahçe'de mutluyum" diyerek renk vermese de gözünü 'den gelecek tekliflere dikti.
    1. 25.6.2018
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