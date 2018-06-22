Kuyt, Cocu'ya başarı diledi – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    Kuyt, Cocu'ya başarı diledi

    Kuyt, Cocu'ya başarı diledi

    'nin Hollandalı eski futbolcusu , sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen vatandaşı 'ya başarı diledi.

    Kuyt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kulübü Başkanı 'u, Cocu tercihinden dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar."

    Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu'nun yardımcılığını Hollandalı Chris van der Weerden yapacak.

    1. 22.6.2018 23:31
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