Kuyt, Cocu'ya başarı diledi
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen vatandaşı Phillip Cocu'ya başarı diledi.
Kuyt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u, Cocu tercihinden dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar."
Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu'nun yardımcılığını Hollandalı Chris van der Weerden yapacak.
- 22.6.2018 23:31
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