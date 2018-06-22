Hollandalı gazeteci Corne Hendriks: "Phillip Cocu bir taktik dehasıdır" – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    Hollandalı gazeteci Corne Hendriks: " bir taktik dehasıdır"

    Hollandalı gazeteci Corne Hendriks: "Phillip Cocu bir taktik dehasıdır"
    PSV Eindhoven'ı uzun yıllardır takip eden Hollandalı gazeteci Corne Hendriks, ile anlaşan 'yu anlattı. Hendriks, "Cocu, PSV'yi adım adım inşa etti. Sabırla başardı bunu. Oyun olarak eleştirildi ama istediğini de aldı. Taktik anlamda bir dahidir" dedi.
    1. 22.6.2018
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