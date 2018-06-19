İşte Cocu'nun Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe'nin bu hafta içinde sözleşme imzalaması beklenen Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipte hayal edemeyeceği paralarla buluşacak. PSV'den yıllık sadece 480 bin euro kazanan 47 yaşındaki çalıştırıcı, 1+1 ya da 2+1 yıllık kontrat yapacağı Kanarya'dan sezon başına garanti 2.5 milyon euro gelir elde edecek.



