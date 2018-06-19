Fenerbahçe'de heyecanla beklenen transfer harekatı başlıyor. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi sportif direktör Comolli'nin bu hafta Barcelona ile masaya oturacağını yazdı. Haberde, Comolli'nin ajandasındaki isimlerin kiralık olarak düşünüldüğü ifade edildi.



1- Aleix Vidal (28): Sağ kanat. Geçen sezon ligde 15 maçta forma giydi.

2-Andre Gomes (24): Merkez orta saha. Valencia'dan 37 milyon euro'ya transfer edildi.

3-Denis Suarez (24): Merkez orta saha. Ligde 18 maçta 2 gol attı.

4-Paco Alcacer (24): Santrfor. Kanatlarda da görev yapabiliyor.

5-Thomas Vermaelen (32): Stoper. Belçikalı Milli Takımı'nda da oynuyor.

6-Yerry Mina (23): Stoper. 1.95 m. boyunda. Kolombiyalı.