Fener'e yıldız yağacak! Barcelona'dan 6 futbolcu
Fenerbahçe'de heyecanla beklenen transfer harekatı başlıyor. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi sportif direktör Comolli'nin bu hafta Barcelona ile masaya oturacağını yazdı. Haberde, Comolli'nin ajandasındaki isimlerin kiralık olarak düşünüldüğü ifade edildi.
1- Aleix Vidal (28): Sağ kanat. Geçen sezon ligde 15 maçta forma giydi.
2-Andre Gomes (24): Merkez orta saha. Valencia'dan 37 milyon euro'ya transfer edildi.
3-Denis Suarez (24): Merkez orta saha. Ligde 18 maçta 2 gol attı.
4-Paco Alcacer (24): Santrfor. Kanatlarda da görev yapabiliyor.
5-Thomas Vermaelen (32): Stoper. Belçikalı Milli Takımı'nda da oynuyor.
6-Yerry Mina (23): Stoper. 1.95 m. boyunda. Kolombiyalı.
- 19.6.2018 00:59
- Güncelleme: 19.6.2018 02:05
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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