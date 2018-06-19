Fener'e yıldız yağacak! Barcelona'dan 6 futbolcu – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Fener'e yıldız yağacak! 'dan 6 futbolcu

    Fener'e yıldız yağacak! <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'dan 6 futbolcu

    'de heyecanla beklenen harekatı başlıyor. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi sportif direktör Comolli'nin bu hafta ile masaya oturacağını yazdı. Haberde, Comolli'nin ajandasındaki isimlerin kiralık olarak düşünüldüğü ifade edildi.

    1- Aleix Vidal (28): Sağ kanat. Geçen sezon ligde 15 maçta forma giydi.
    2-Andre Gomes (24): Merkez orta saha. 'dan 37 milyon euro'ya edildi.
    3-Denis Suarez (24): Merkez orta saha. Ligde 18 maçta 2 gol attı.
    4-Paco Alcacer (24): Santrfor. Kanatlarda da görev yapabiliyor.
    5-Thomas Vermaelen (32): Stoper. Belçikalı 'nda da oynuyor.
    6-Yerry Mina (23): Stoper. 1.95 m. boyunda. Kolombiyalı.

    1. 19.6.2018 00:59
    2. Güncelleme: 19.6.2018 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener'e yıldız yağacak! 'dan 6 futbolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN