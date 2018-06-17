Kocaman hayal kırıklığı – Fotomaç – 17 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Kocaman hayal kırıklığı

    Kocaman hayal kırıklığı
    Teknik direktörlük için Phillip Cocu isminin basına sızması 'da hayal kırıklığı yaşattı. Başkan 'un, 'Yerli hoca ile devam edersek bu Aykut Kocaman olacak' sözleri ile ümitlenen tecrübeli çalıştırıcının, Cocu haberlerini medyadan öğrenmesi nedeniyle yönetime kırıldığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi olan Kocaman'a kontratının feshedilmesi halinde tazminat ödenip ödenmeyeceği merak konusu.
    1. 17.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman hayal kırıklığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN