Janssen'den Fenerbahçe açıklaması
Kiralık sözleşmesi bitince Fenerbahçe'den ayrılan Vincent Janssen, iddia edildiği gibi sarı-lacivertli kulüpten kimsenin kendisi ile temasa geçmediğini söyledi.
Kiralık sözleşmesi bitince Fenerbahçe'den ayrılan Vincent Janssen, iddia edildiği gibi sarı-lacivertli kulüpten kimsenin kendisi ile temasa geçmediğini söyledi. Bonservisi Tottenham'da olan Hollandalı forvet, "Premier Lig'e mi dönerim yoksa başka bir kulüpte mi devam ederim onu net şekilde bilmiyorum. Yakında bazı şeyler daha da netleşir. Biraz daha bekleyip göreceğiz" açıklamasını yaptı.
- 16.6.2018
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Konyaspor'da Aykut Kocaman heyecanı
Toplam 1
Yorum
mehmet aydın aykut hocam seni heyecanla konya.ya bekliyoruz.lütfen konyaspora gel.sevgi sana.saygı sana.senin degerini konya bilir hocam.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 4
Yorum
GFB istifa etmedi gitti.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 4
Yorum
koyulacivert Yıllardır kaleci eksikti hala Volkana güvendin.Sezona geç hazırladın Vardar a elendik.Transferler yapılmadı kadro yeter dedin.sezon gitti.
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