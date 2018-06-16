Janssen'den Fenerbahçe açıklaması

Kiralık sözleşmesi bitince Fenerbahçe'den ayrılan Vincent Janssen, iddia edildiği gibi sarı-lacivertli kulüpten kimsenin kendisi ile temasa geçmediğini söyledi. Bonservisi Tottenham'da olan Hollandalı forvet, "Premier Lig'e mi dönerim yoksa başka bir kulüpte mi devam ederim onu net şekilde bilmiyorum. Yakında bazı şeyler daha da netleşir. Biraz daha bekleyip göreceğiz" açıklamasını yaptı.