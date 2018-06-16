Janssen'den Fenerbahçe açıklaması – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Janssen'den açıklaması

    Janssen'den Fenerbahçe açıklaması

    Kiralık sözleşmesi bitince 'den ayrılan , iddia edildiği gibi sarı-lacivertli kulüpten kimsenin kendisi ile temasa geçmediğini söyledi.

    Kiralık sözleşmesi bitince 'den ayrılan , iddia edildiği gibi sarı-lacivertli kulüpten kimsenin kendisi ile temasa geçmediğini söyledi. Bonservisi Tottenham'da olan Hollandalı forvet, "'e mi dönerim yoksa başka bir kulüpte mi devam ederim onu net şekilde bilmiyorum. Yakında bazı şeyler daha da netleşir. Biraz daha bekleyip göreceğiz" açıklamasını yaptı.

    1. 16.6.2018
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