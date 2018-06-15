Ospina tweeti! – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
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    Ospina tweeti!

    Ospina tweeti!
    David Ospina da kaleci listesinde yerini koruyor. Bleacher Report muhabiri Dean Jones, twitter hesabından F.Bahçe'nin bu yaz Ospina'yı edeceğini yazdı. Gençleşme politikası çerçevesinde gündeme gelen Altınordu'nun 18 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer içinse girişimler sürüyor. 'un bu transfer için bizzat Altınordu Başkanı ile temasta olduğu iddia edildi.
    1. 15.6.2018
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