Terraneo’dan 3 kişi kaldı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
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    ’dan 3 kişi kaldı

    <a href="/index/terraneo?id=2c99bfee-d39f-401e-b604-77806787ce71" class="" rel="tag">Terraneo</a>’dan 3 kişi kaldı
    Teknik direktör Pereira ve döneminde toplam 45 milyon euro'ya yapılan 11 transferden sadece 3 isim takımda kaldı. Son olarak Fernandao'yu gönderen sarı-lacivertli kulüpte o dönem kardoya katılan oyunculardan sadece , Şener Özbayraklı ve Josef de Souza hala forma giyiyor.
    1. 14.6.2018
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