Giuliano’nun altın sezonu – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    ’nun altın sezonu

    Giuliano’nun altın sezonu

    'nin en skorer oyuncusu olan , kişisel kariyerinin de en iyi ikinci sezonunu geçirdi

    Brezilyalı yıldız, 14'ü ligde olmak üzere 15 gol atarken, Zenit'te iken kaydettiği 17 golden sonraki en iyi sezonuna imza attı. 6 tane de asist gerçekleştiren 28 yaşındaki yıldızın tek üzüntüsü ise Brezilya 'na seçilememek oldu. , "Rusya'da olmayı hak ettiğimi düşünüyordum. Hayal kırıklığı yaşadım" diye konuştu.
    1. 25.5.2018 00:14
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