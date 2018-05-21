Aykut Kocaman istifasını sunuyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    istifasını sunuyor

    Aykut Kocaman istifasını sunuyor

    Sezonu ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi vizesi alan ’de Teknik Direktör bırakıyor.

    maçının ardından oyuncularıyla vedalaşan ve "Düşündüklerimi 2-3 gün içinde uygulamaya koyacağım" diyen 53 yaşındaki teknik adamın, yarın yönetime istifasını sunacağı bildirildi. Daha önce 2 Haziran'da yapılacak kongrede başkan adaylarının önünü açmak için istifa edeceğinin sinyalini veren Kocaman'ın hala bu düşüncede mi olduğu istifa dilekçesinin ayrıntılarıyla birlikte ortaya çıkacak. Ancak 'ın 'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda görevine devam edeceği belirtiliyor.

    Bu arada tecrübeli teknik adamın, geride kalan sezonla ilgili olarak yönetime ayrıntılı bir de rapor sunacağı kaydedildi. (Star)

    1. 21.5.2018 13:52
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