Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Sezonu ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi vizesi alan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman bırakıyor.
Konya maçının ardından oyuncularıyla vedalaşan ve "Düşündüklerimi 2-3 gün içinde uygulamaya koyacağım" diyen 53 yaşındaki teknik adamın, yarın yönetime istifasını sunacağı bildirildi. Daha önce 2 Haziran'da yapılacak kongrede başkan adaylarının önünü açmak için istifa edeceğinin sinyalini veren Kocaman'ın hala bu düşüncede mi olduğu istifa dilekçesinin ayrıntılarıyla birlikte ortaya çıkacak. Ancak Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda görevine devam edeceği belirtiliyor.
Bu arada tecrübeli teknik adamın, geride kalan sezonla ilgili olarak yönetime ayrıntılı bir de rapor sunacağı kaydedildi. (Star)
- 21.5.2018 13:52
-
Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
-
Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
-
Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Aykut Kocaman istifasını sunuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.