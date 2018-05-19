Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'de şoku yaşanıyor

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor

    'de antrenmanda sakatlanan 'ın ayak yan çapraz bağlarında gerilme olduğu ve bu nedenle en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Ligin son haftasında ile karşılaşacak olan 'de gelen bir sakatlık haberi herkesin keyfini kaçırdı...

    Gazete Habertürk'ün haberine göre, sıkıntılı bir sezon geçiren ve tarafından uzun süre kadro dışında bırakılan ciddi bir sakatlık geçirdi. Önceki gün yapılan idman sırasında sakatlanan genç yıldızın yapılan kontrollerinden ayak yan çapraz bağlarında gerilme oldu. Bu durumda en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Ozan'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.

    1. 19.5.2018 11:19
    2. Güncelleme: 19.5.2018 16:32
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