Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor
Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Ozan Tufan'ın ayak yan çapraz bağlarında gerilme olduğu ve bu nedenle en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Ligin son haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gelen bir sakatlık haberi herkesin keyfini kaçırdı...
Gazete Habertürk'ün haberine göre, sıkıntılı bir sezon geçiren ve Aykut Kocaman tarafından uzun süre kadro dışında bırakılan Ozan Tufan ciddi bir sakatlık geçirdi. Önceki gün yapılan idman sırasında sakatlanan genç yıldızın yapılan kontrollerinden ayak yan çapraz bağlarında gerilme oldu. Bu durumda en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Ozan'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.
- 19.5.2018 11:19
- Güncelleme: 19.5.2018 16:32
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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