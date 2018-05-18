Fenerbahçe Doğuş Final - Four'da parkeye çıkıyor! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Final - Four'da parkeye çıkıyor!

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=99166879-679a-4078-9dfd-b1e46c23585b" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a> Final - Four'da parkeye çıkıyor!

    Sarı-lacivertliler, Belgrad’daki organizasyonda Zalgiris’le kozlarını paylaşacak. Son şampiyon 19.00’daki maçta kazanırsa, CSKA-R. Madrid eşleşmesinin galibiyle kupa mücadelesi verecek

    THY 'ndeki temsilcimiz , 'de Litvanya temsilcisi 'la final mücadelesi verecek. Geçen sezon kupayı 'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan Kanarya, Belgrad'da unvanını korumaya çalışacak. Üst üste 4. kez 'de boy gösterecek 'un, Litvanya ekibiyle karşılaşacağı mücadele 19.00'da başlayacak ve beIN HABER'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Dörtlü Final'in ikinci maçında ise 22.00'de temsilcisi CSKA Moskova, 'dan 'le karşılaşacak. İlk günün kazananları pazar günü 21.00'de Avrupa'nın en büyüğü olmak için Stark Arena parkelerine çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, 'la bu organizasyonda 11. kez mücadele edecek. Rakibiyle bugüne dek 10 kez karşılaşan temsilcimiz; bu maçlarda 7 defa galibiyet sevinci yaşadı ve 3 mağlubiyet aldı.

    İLK HEDEF ZALGİRİS!
    Ülkesinde Dörtlü Final heyecanı yaşayacak Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın toplantısında maçın önemine vurgu yaptı. Belgrad'da olmanın özel bir durum olduğunu belirten Sırp çalıştırıcı, "Sadece 5 gün sürecek olmasına üzülüyorum. Böyle bir fırsatı yakaladığım için mutluyum. Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece Zalgiris maçını düşünüyorum. Jankunas takımın lideri. Onu durdurmak isteyeceğiz. Belki de bize maçın sonunda onunla bir sürpriz yapmak istiyor olabilirler, biz de önlemimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

    SÜRPRİZ YAPMAK İSTİYORUZ
    Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sürpriz yaparak finale çıkmak istediklerini söyledi. Son şampiyona karşı oynamanın zorluğunu vurgulayan 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Dörtlü Final'de Obradovic'e karşı oynuyorsanız bu muhteşem bir başarıdır. Sadece F.Bahçe Doğuş maçını düşünüyoruz ve sürpriz yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

    DATOME TARAFTARA GÜVENİYOR
    Kanarya'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome, Dörtlü Final'e gelmelerinde büyük payı taraftara verdi. Datome, "Taraftarımız başarımızın büyük bir parçası. Bize güven duyuyor olmalarından çok mutluyum. Aylar öncesinde biletlerini aldılar. Salonda çok fazla ses çıkacaktır. Oluşturacakları muhteşem ortam bize büyük yardımcı olacaktır" dedi.

    BASKONİA'YI 3-1'LE GEÇTİ
    Sarı-lacivertli ekip, THY 'nde normal sezonu 21 galibiyetle 2. sırada bitirdi. Playoff 'ta İspanyol Baskonia ile eşleşen temsilcimiz, 'daki ilk iki karşılaşmayı 82-73 ve 95-89 kazandı. Serinin üçüncü maçında 88-83 kaybeden Kanarya, de plasmandaki 92-83'lük galibiyetle adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

    SİNAN İLK PEŞİNDE
    Sezon başında Euroleague'de şampiyonluk yaşamak için G.Saray'dan, F.Bahçe Doğuş'a transfer olan ayrı bir heyecan yaşıyor. F.Bahçe şampiyon olursa Sinan, Euroleague ve ULEB 'nı kazanan İlk Türk Basketbolcu olarak tarihe geçecek.
    1. 18.5.2018
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