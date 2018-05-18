Fenerbahçe Doğuş Final - Four'da parkeye çıkıyor!
Sarı-lacivertliler, Belgrad’daki organizasyonda Zalgiris’le kozlarını paylaşacak. Son şampiyon 19.00’daki maçta kazanırsa, CSKA-R. Madrid eşleşmesinin galibiyle kupa mücadelesi verecek
İLK HEDEF ZALGİRİS!
Ülkesinde Dörtlü Final heyecanı yaşayacak Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın toplantısında maçın önemine vurgu yaptı. Belgrad'da olmanın özel bir durum olduğunu belirten Sırp çalıştırıcı, "Sadece 5 gün sürecek olmasına üzülüyorum. Böyle bir fırsatı yakaladığım için mutluyum. Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece Zalgiris maçını düşünüyorum. Jankunas takımın lideri. Onu durdurmak isteyeceğiz. Belki de bize maçın sonunda onunla bir sürpriz yapmak istiyor olabilirler, biz de önlemimizi alacağız" ifadelerini kullandı.
SÜRPRİZ YAPMAK İSTİYORUZ
Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sürpriz yaparak finale çıkmak istediklerini söyledi. Son şampiyona karşı oynamanın zorluğunu vurgulayan 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Dörtlü Final'de Obradovic'e karşı oynuyorsanız bu muhteşem bir başarıdır. Sadece F.Bahçe Doğuş maçını düşünüyoruz ve sürpriz yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
DATOME TARAFTARA GÜVENİYOR
Kanarya'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome, Dörtlü Final'e gelmelerinde büyük payı taraftara verdi. Datome, "Taraftarımız başarımızın büyük bir parçası. Bize güven duyuyor olmalarından çok mutluyum. Aylar öncesinde biletlerini aldılar. Salonda çok fazla ses çıkacaktır. Oluşturacakları muhteşem ortam bize büyük yardımcı olacaktır" dedi.
BASKONİA'YI 3-1'LE GEÇTİ
Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyetle 2. sırada bitirdi. Playoff 'ta İspanyol Baskonia ile eşleşen temsilcimiz, İstanbul'daki ilk iki karşılaşmayı 82-73 ve 95-89 kazandı. Serinin üçüncü maçında 88-83 kaybeden Kanarya, de plasmandaki 92-83'lük galibiyetle adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
SİNAN İLK PEŞİNDE
Sezon başında Euroleague'de şampiyonluk yaşamak için G.Saray'dan, F.Bahçe Doğuş'a transfer olan Sinan Güler ayrı bir heyecan yaşıyor. F.Bahçe şampiyon olursa Sinan, Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan İlk Türk Basketbolcu olarak tarihe geçecek.
- 18.5.2018
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
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