Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'den Guardiola'ya yeni sözleşme

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a>'den Guardiola'ya yeni sözleşme

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Guardiola, kendisini 3 yıl daha 'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    İngiltere şampiyonu , teknik direktör 'nın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Guardiola, kendisini 3 yıl daha 'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    Bu sezon 'de 100 puanla şampiyon olan Manchester City, İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı.

    1. 17.5.2018 21:18
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