"Zalgiris çok kaliteli ve iyi bir takım" – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    " çok kaliteli ve iyi bir takım"

    "<a href="/index/zalgiris?id=f2c1d555-e29d-4289-b930-8cb9a36f5808" class="" rel="tag">Zalgiris</a> çok kaliteli ve iyi bir takım"

    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY ilk maçında yarın karşılaşacakları Litvanya ekibi karşısında favori olarak gösterildiklerini bildiğini ancak her takımın eşit şansa sahip olduğunu söyledi.

    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY ilk maçında yarın karşılaşacakları Litvanya ekibi karşısında favori olarak gösterildiklerini bildiğini ancak her takımın eşit şansa sahip olduğunu söyledi.

    Başantrenör Obradovic ve sarı-lacivertli takımın kaptanı , 'ın başkenti Belgrad'da karşılaşmaların oynanacağı 'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Sırp başantrenör, rakipleri 'in çok kaliteli bir ekip olduğunu belirterek, "Bizi favori gösteriyorlar. Her zaman bir favori olur ama her takımın yüzde 25 şansı vardır. çok kaliteli ve iyi bir takım. Muhteşem bir başantrenörleri var. Çok zor bir maç olacak. Taraftarımız bizi her zamanki gibi desteklesin. Onlar bizim itici gücümüz olacak." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Doğuş'un takım kaptanı ise favori gösterilmelerinin bir öneminin olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

    "Her şey kağıt üzerinde. Favori olduğumuzu sahada göstermemiz lazım. Son şampiyon olarak ayrı bir güvenle geldik ama önemli olan bu sene de kazanmak. tehlikeli ve saygı duyduğumuz bir ekip. İnşallah taraftarlarımızla finale kalmanın sevincini yaşarız. Sahaya çıkıp maçın başından sonuna kadar savaşmak için hazırız. Heyecanla maç saatini bekliyoruz."

    SON TAKTİK PROVA YAPILDI
    Fenerbahçe Doğuş, maçının son taktik provasını yaptı.

    Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 'da yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.

    Sarı-lacivertliler, yarın sabah şut idmanı yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

    Öte yandan de son taktik provasını başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde 'da gerçekleştirdi.

    1. 17.5.2018 21:11
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