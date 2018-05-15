Aykut Kocaman şampiyonluktan umutlu
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor'u 7-0 yenerek bu sezon gol sayısını 75'e çıkararak 74 gollü Galatasaray'ı geçip ligde en çok gol atan takımı oldu. Kocaman şampiyonluk şanslarıyla ilgili, Milli Takımı 2016 Avrupa Şampiyonası'na götüren Selçuk İnan'ın son dakika golünü hatırlatıp 'neden olmasın' dedi
Aykut Kocaman'ın Karabükspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "şampiyonluktan umut kesilmez" dedi. Türk Milli Takımı'nun EURO 2016'ya son dakika golüyle averaj hesabıyla gittiğini hatırlatan Kocaman, "Son hafta rakibimizin deplasmanda puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk Milli Takımının, son Avrupa Şampiyonasına nasıl gittiğini düşününce, her şey olabilir. Orada olasılık daha düşüktü" dedi.
Oyuncuların ciddiyeti kadar, Karabükspor'un mental anlamda oyunun dışında olması da etkili oldu diyen Kocaman, " Bu kadar kolay olmadı. Bizim taraftan bakıldığında ciddiye alan bir grup vardı ama 3 gün geç kaldık. Bizim tarafımızdan bakınca olayın ciddiyetinde olan bir oyuncu grubu vardı ama 3 gün geç kaldık!" dedi.
Defansif oynattığı eleştirilerine de gönderme yapan deneyimli çalıştırıcı, Bugün itibariyle ligin en fazla gol atan takımı olmalarını " Biz zaten sezonun %80'inde çift forvet oynadık hep, en çok gol atan takım olmamız bence tesadüf." dedi.
- 14.5.2018 22:21
- Güncelleme: 15.5.2018 06:49
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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