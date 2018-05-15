Aykut Kocaman'ın Karabükspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "şampiyonluktan umut kesilmez" dedi. Türk Milli Takımı'nun EURO 2016'ya son dakika golüyle averaj hesabıyla gittiğini hatırlatan Kocaman, "Son hafta rakibimizin deplasmanda puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk Milli Takımının, son Avrupa Şampiyonasına nasıl gittiğini düşününce, her şey olabilir. Orada olasılık daha düşüktü" dedi.

Oyuncuların ciddiyeti kadar, Karabükspor'un mental anlamda oyunun dışında olması da etkili oldu diyen Kocaman, " Bu kadar kolay olmadı. Bizim taraftan bakıldığında ciddiye alan bir grup vardı ama 3 gün geç kaldık. Bizim tarafımızdan bakınca olayın ciddiyetinde olan bir oyuncu grubu vardı ama 3 gün geç kaldık!" dedi.

Defansif oynattığı eleştirilerine de gönderme yapan deneyimli çalıştırıcı, Bugün itibariyle ligin en fazla gol atan takımı olmalarını " Biz zaten sezonun %80'inde çift forvet oynadık hep, en çok gol atan takım olmamız bence tesadüf." dedi.