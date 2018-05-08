Seramiksan'dan Fenerbahçe'ye transfer – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'dan 'ye transfer

    Seramiksan'dan Fenerbahçe'ye transfer

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son iki sezonda baraj maçlarıyla kümede kalmayı başaran 'ın pasörü Sıla Çalışkan, 'ye transfer oldu.

    Vakıfbank altyapısından yetişen 22 yaşındaki voleybolcu kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam edecek. 1.85 boyundaki genç pasör, üç sezondur formasını giydiği 'da 1'inci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

    1. 8.5.2018 14:26
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