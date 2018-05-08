Seramiksan'dan Fenerbahçe'ye transfer
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son iki sezonda baraj maçlarıyla kümede kalmayı başaran Seramiksan'ın pasörü Sıla Çalışkan, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Vakıfbank altyapısından yetişen 22 yaşındaki voleybolcu kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam edecek. 1.85 boyundaki genç pasör, üç sezondur formasını giydiği Seramiksan'da 1'inci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 8.5.2018 14:26
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Göztepe'de golsüz gece
Toplam 1
Yorum
SOĞUDUK. DEM BA BA ARTIK SEMPATİK GELMİYOR BANA.
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 7
Yorum
Enda Yok artık kimse mi farkında değil bu durumun? E geçmiş olsun o zaman yakında açıklanır, kesinlikle büyük bir hatadır BJK teknik ekibinin yap
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Trabzonspor'un efsanesi Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da Rubin Kazan formasıyla son maçına çıktı
Toplam 2
Yorum
Enda Büyük topçu idi.
Seramiksan'dan Fenerbahçe'ye transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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