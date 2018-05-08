Voleybola Türk damgası!
Kadınlarda bir numaralı kupada Vakıfbank şampiyon olurken; Galatasaray 4. oldu. İki numaralı kupada ise Eczacıbaşı mutlu sona ulaştı
COŞKULU KARŞILAMA
Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan Vakıfbank, İstanbul'a döndü. Volei Alba'yı yenerek kupanın sahibi olan VakıfBank, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Bando takımı ile karşılanan oyuncular ve teknik ekip, çalınan şarkılar eşliğinde oynayarak şampiyonluklarını kutladı
GÖZDE: TAM ZAMANINDA BIRAKTIM
Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Gözde Kırdar, voleybolu tam zamanında bıraktığını söyledi. Çok gururlu olduğunu belirten Gözde, "Kaç senedir bu işi yapıyorum. Bu işle büyüdüm, bu işle yaşadım, benim için çok önemli bir karar ama ne çok erken ne de çok geç olduğunu düşünüyorum. Tam zamanında, en iyi seviyede, kupalarla birlikte bırakıyorum. Onun için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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