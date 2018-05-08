Voleybola Türk damgası! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Voleybola Türk damgası!

    Voleybola Türk damgası!

    Kadınlarda bir numaralı kupada Vakıfbank şampiyon olurken; 4. oldu. İki numaralı kupada ise Eczacıbaşı mutlu sona ulaştı

    Türk kadın voleybol takımları, bu sezon Avrupa kupalarında sergiledikleri başarılı performansla dikkati çekti. CEV Şampiyonlar Ligi 'nde mücadele eden Vakıfbank; önce Imoco'yu 3-2 sonra da Volei Alba'yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez kupaya uzandı. Aynı organizasyonda başarıyla ter döken ise sezonu 4.'lükle noktaladı. Kadınlar CEV Kupası'nda 'yi temsil eden , kulüpler bazında Avrupa'nın iki numaralı kupasını namağlup müzesine götürdü. Çeyrek finalde Yenisei, yarı finalde Palmberg'i geçen temsilcimiz; finalde de Belarus ekibi Minchanka'yı yenerek şampiyon oldu. Büyükşehir Belediye ise, 2015 ve 2017'de şampiyonluğa ulaştığı CEV 'nda ikinci oldu.

    COŞKULU KARŞILAMA
    Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan Vakıfbank, 'a döndü. Volei Alba'yı yenerek kupanın sahibi olan VakıfBank, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Bando takımı ile karşılanan oyuncular ve teknik ekip, çalınan şarkılar eşliğinde oynayarak şampiyonluklarını kutladı

    GÖZDE: TAM ZAMANINDA BIRAKTIM
    Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen , voleybolu tam zamanında bıraktığını söyledi. Çok gururlu olduğunu belirten Gözde, "Kaç senedir bu işi yapıyorum. Bu işle büyüdüm, bu işle yaşadım, benim için çok önemli bir karar ama ne çok erken ne de çok geç olduğunu düşünüyorum. Tam zamanında, en iyi seviyede, kupalarla birlikte bırakıyorum. Onun için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
    1. 8.5.2018
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