Özel bir misafir – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Özel bir misafir

    Özel bir misafir
    'de oynanan - karşılaşmasında özel bir konuk vardı. Kulübü'nün davetlisi olarak gelen şehit jandarma binbaşı Ahmet Karaman'ın ailesi zorlu maçı takip etti. Karaman ailesinin müsabakayı bir locadan takip ettiği belirtildi.
    1. 7.5.2018
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