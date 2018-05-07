Bursaspor yöneticisi Hasan Parlakay: "Rakip 12 kişiydi!" – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    yöneticisi : "Rakip 12 kişiydi!"

    Bursaspor yöneticisi Hasan Parlakay: "Rakip 12 kişiydi!"

    yöneticisi , hakem ’a sert tepki gösterdi. Parlakay, “Maça zaten 12-11 başladık, kırmızı görünce 12-10’a döndü. Tiyatro vardı” dedi.

    yöneticisi 2-1 kaybedilen maç sonrası hakem Fırat Aydınus'a adeta ateş püskürdü. Parlakay, "Maç 300 dakika bile uzayabilirdi. Zaten 9 dakika uzadığını görünce, biz bu maçın gol olmadan bitirilmeyeceğini biliyorduk. Hatta öyle ki bazı arkadaşlar, yedektedi santrforumuzu atmayı bile hesap ederek attı. Olur da oyuna girip gol atar diye. Bazı arkadaşlar hizmetkar olacaklarsa futbola hizmetkar olsun. Bu akşamki tiyatrodan biz memnun kalmadık. Umarım izleyenler de memnun kalmamıştır. Biz bu maçı zaten 12'ye 11 oynarken iyi götürüyorduk. Bir anda 12'ye 10 kalınca çocuklar bitiremedi işi. Sonunu getiremediler" diyerek tepkisini dile getirdi. Parlakay, Bursaspor'un şampiyonluğu hakkında fikrini beyan eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, "Bursaspor'un temiz şampiyonluğuna laf edenler, umarım son dakikalarda ayakları titrerken daha net görmüşlerdir, Bursaspor'un büyüklüğünü. Bursaspor'un nasıl şampiyon olduğu dünkü maçta çok daha iyi anlaşılmıştır" sözleriyle cevap verdi.
    1. 7.5.2018
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