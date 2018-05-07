Kırmızı isyanı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Kırmızı isyanı

    Kırmızı isyanı
    F.Bahçe-Bursa maçının 18. dakikasında tansiyon yükseldi. Aatif'in, Barış Başdaş'ın bacağına bastığı pozisyon sonrası Bursalı futbolcular, hakem 'a yoğun şekilde itirazda bulundu. Kalesini terk eden Harun dahil birçok oyuncu kırmızı kart bekledi.
    1. 7.5.2018
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