Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş’e gönderme – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    taraftarından ’e gönderme

    Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş’e gönderme
    taraftarları, karşılaşmasında Teknik Direktörü 'e tepki göstermeye devam etti. 'ndaki maçta Şenol Güneş'in Ülker Stadyumu'nu sargı beziyle terk etmesini abartılı bulan Sarı-Lacivertliler, maça kafalarına sargı bezi sararak geldi. Önceki gün basketbolda oynanan Beşiktaş maçında da aynısı yapılmıştı.
    1. 7.5.2018
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