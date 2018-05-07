Fenerbahçe-Bursa maçında çift kırmızı çıktı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe- maçında çift kırmızı çıktı!

    Fenerbahçe-Bursa maçında çift kırmızı çıktı!
    Fenerbahçe- maçının belki de kırılma anı 83. dakikada yaşandı. Bursalı Titi, Janssen'e sert bir müdahalede bulununca hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Pozisyonun ardından Bursa kulübesi yoğun itirazda bulundu. Hakem Aydınus önce kulübedeki Kubilay Kanatsızkuş'a kırmızı çıkardı. Ardından Bursa'nın hocası tribüne yollandı.
    1. 7.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe-Bursa maçında çift kırmızı çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN