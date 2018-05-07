Ankaragücü ve İsmail Kartal’a tezahürat – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Ankaragücü ve ’a tezahürat

    Ankaragücü ve İsmail Kartal’a tezahürat
    Ligde artık son düzlüğe girilen maçlar oynanırken Sarı-Lacivertli taraftarlar, takımını yalnız bırakmadı. Tribünler, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü ve eski hocaları lehine tezahürat yaptı. Ankaragücü ile kardeş kulüp olan ekibinin taraftarları da buna eşlik etti.
    1. 7.5.2018
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