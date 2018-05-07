Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Hatay Belediye'ye şans tanımadı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Takımı Belediye'ye şans tanımadı

    <a href="/index/fenerbahce-kadin-basketbol?id=3501adf4-4f83-4e3c-a33c-253c4d4d4bb1" class="" rel="tag">Fenerbahçe Kadın Basketbol</a> Takımı <a href="/index/hatay?id=9f9923f7-c930-445a-877c-74e9a629d727" class="" rel="tag">Hatay</a> Belediye'ye şans tanımadı
    Takımı, play-off yarı final turu ikinci maçında da Belediye'ye şans tanımadı: 59-68. Seriyi 2-0'a getiren sarı-lacivertliler, 9 Mayıs'ta konuk edeceği rakibini bir kez daha yenmesi halinde finale adını yazdıracak.
    1. 7.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takımı Belediye'ye şans tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN