Fenerbahçe'de müthiş istatistik! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de müthiş istatistik!

    Fenerbahçe'de müthiş istatistik!

    Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe'de ligin 11'inci haftasından sonra bahar açtı. Sarı-lacivertliler hem kupa, hem de ligde iddialı konuma geldi.

    1. 7.5.2018 15:27
    2. Güncelleme: 7.5.2018 15:34
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