Fenerbahçeli taraftar Beşiktaş'tan özür diledi – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli taraftar 'tan özür diledi

    Fenerbahçeli taraftar Beşiktaş'tan özür diledi

    Fenerbahçe Doğuş ile Beşiktaş Sompo Japan'ın karşılaştığı basketbol mücadelesinde Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e gönderme yaptı.

    1. 6.5.2018 10:34
    2. Güncelleme: 6.5.2018 11:03
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