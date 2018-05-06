Fenerbahçe'den Bursaspor'a kötü sürpriz – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'den 'a kötü sürpriz

    Fenerbahçe'den Bursaspor'a kötü sürpriz

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

    1. 6.5.2018 11:46
    2. Güncelleme: 6.5.2018 12:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'den Bursaspor'a kötü sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN