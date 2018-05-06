Fenerbahçe 90’da şampiyonluğa tutundu!

Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki kritik maçta Bursaspor'u ile evinde 2-1 mağlup etti. Geriden gelerek kazanmasını bilen Fenerbahçe, bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Bursaspor'un golü 69. dakikada Furkan Soyalp'den gelirken Fenerbahçe'nin golleri ise 70. dakikada Moussa Sow (KK) ve 90. dakikada Fernandao'dan geldi.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66 yaparak 2. Sıraya yerleşti. Bursaspor ise 39 puanda kaldı.



6'ncı dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Bursaspor savunmasından seken top ceza sahasında Alper Potuk'un önüne düştü. Alper'in gelişine yaptığı sert vuruş kalenin üstünden auta gitti.



17'nci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağından Aatif'ın içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı.



28'inci dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Giuliano'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.



30'uncu dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Batalla'nın şutu kaleci Volkan'da kaldı.



38'inci dakikada sağ kanattan Aatif'ın yaptığı ortada Mehmet Topal'ı kafa vuruşunu Ertuğrul çizgi önünde uzaklaştırmayı başardı.



43'üncü dakikada sol kanattan çizgiye inen Hasan Ali'nin ortasında arka direkte topla buluşan Alper'in vuruşu kalenin üstünden auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



50'nci dakikada ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Soldado'nun vuruşu kaleci Harun'dan döndü. Bursaspor savunması Fenerbahçeli oyunculardan önce topu uzaklaştırmayı başardı.



58'inci dakikada sol kanattan yaptığı ortada Soldado'nun indirdiği topla ceza sahası çizgisinde buluşan Skrtel'in vuruşu kaleci Harun'da kaldı.



62'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena'nın vuruşunu kaleci Harun kornere çeldi. Kullanılan kornerde Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.



65'inci dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Şener rakibinden kurtulduktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruş kalenin sağından auta gitti.



69'uncu dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla'nın pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.



71'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena'nın ortasında Sow'un ters vuruşu ağlara gitti: 1-1.



73'üncü dakikada Batalla'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sow'un vuruşunu kaleci Volkan kornere çeldi.



77'nci dakikada sağ kanattan Şener'in içeri çevirdiği topta Mehmet Topal'ın şutu kalenin üstünden auta gitti.



83'üncü dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Titi, Janssen'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90'ıncı dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Fernandao'nun sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu.