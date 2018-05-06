Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Bursaspor’u ağırlıyor

Kanarya bugün evinde Bursaspor'u ağırlayacak. 16.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı deviren sarı-lacivertliler müthiş serisini 6 karşılaşmaya çıkarmayı hedefliyor. Kanarya, rakibini devirerek birçok önemli kazanım elde etmeye çalışacak. Bunlardan ilki kendi elinden olanlar. Sarı-lacivertliler kazanırsa Medipol Başakşehir ile puanları eşitleyecek ve ikili averajda önde olduğu için 2. sıraya yükselecek. f.bahçe , Bursaspor maçında farklı bir skor elde etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, Timsah'ı da bol golle geçerek gözünü Galatasaray maçına çevirecek. Ezeli rakibinin alacağı skora göre lider dahi olabilir. Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar da biletlere bu sefer yoğun ilgi gösteriyor.

98.RANDEVU

Türk futbolunun iki köklü ekibi 98. kez karşı karşıya geliyor. Rekabetin genel görünümüne bakıldığında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü göze çarpıyor.

49 - Kanarya'nın rekabette 49 galibiyeti var. 14 - Bursaspor 97 maçın 14'ünü kazandı. 34 - İki takım 34 kez berabere kaldı. 149 - Fenerbahçe rakip ağları 149 kez sarstı. 76 - Bursaspor'un 76 golü bulunuyor.



İSTANBUL'DA ÇOK FARKLI

Fenerbahçe, evinde oynadığı maçlarda Bursaspor'a galibiyetlerde fark atmış durumda. Kanarya, sahasında Timsah'a kolay kolay puan vermiyor

30 - F.Bahçe, evinde Bursaspor'u 30 kez yendi. 5 - Timsahların, Kadıköy'de 5 galibiyeti var. 89 - Kanarya, bu maçlarda 89 gol kaydetti. 35 - Bursa deplasmanda 35 gol attı.



EN FARKLI SKOR 7-1

İki takım arasındaki rekabette en farklı skoru Fenerbahçe elde etti. Sarı-lacivertliler 2002-03 sezonunda Bursaspor'u 7-1 yendi. Timsah'ın en farklı galibiyetleri ise 2-0.



Gündüz maçları sıkıntı

Sarı-lacivertliler, gündüz maçlarında sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe son 20 gündüz maçında 8 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda 12 kez puan kaybı yaptı. Kanarya bu maçlarda 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



En büyük silah duran toplar

Kocaman, Bursaspor'un hava topu savunmasını zayıf görüyor Rakibi yıkım planını duran toplar üzerinden hazırlıyor



Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, Bursaspor'u derin biçimde analiz etti. Tecrübeli çalıştırıcının, bilgisayar verilerine dayanarak hazırladığı raporda gol yollarında duran topların önemi ortaya çıktı. Aykut Kocaman, bugünkü rakipleri Bursaspor'un duran top savunmasının zayıf olduğunu düşünüyor. Planlarını buna göre yaptı.



STOPERLER İLERİ ÇIKACAK

Aykut Kocaman, kornerler ve rakip kaleye yakın yerden kullanılacak serbest vuruşlarda uzun oyuncularını ceza sahası içine yollayacak. Ön liberolar Mehmet Topal ve Josef haricinde stoperler Neustadter ile Skrtel de ileri çıkıp gol arayacak. Kocaman bu avantajı doğru kullanmak için ortaları çok iyi olan Valbuena'yı da oyuna erken sürmeyi düşünüyor. Bu arada sarı-lacivertliler dün son idmanı yaptı.