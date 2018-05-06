Fenerbahçe'den Nuri Şahin bombası! – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'den bombası!

    Fenerbahçe'den <a href="/index/nuri-sahin?id=202a4bcb-c873-4e32-b7c2-3f6eb97a2577" class="" rel="tag">Nuri Şahin</a> bombası!

    Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

    1. 5.5.2018 23:20
    2. Güncelleme: 6.5.2018 01:55
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