Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun en büyük takipçilerinden olan Fenerbahçe'de hedef 3'te 3 yapmak ve rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek. Peki, Fenerbahçe-Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de....
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybetme lüksü bulunmayan Fenerbahçe mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. Aykut Kocaman ve öğrencileri ligin bitimine 3 hafta kala ilk olarak Bursaspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak.
Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...
BURSASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Shehu, Furkan, Jires, Batalla, Yusuf, Sow
SAKAT: Joshua John, Alper Ademoğlu, Sercan Yıldırım
Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 98. kez karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.
İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.
Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.
Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.
En farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.
Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
- 5.5.2018 10:29
- Güncelleme: 6.5.2018 13:40
-
Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 9
Yorum
yaya yaya cok kaliteli bir oyuncu kendi standardında cok az oyuncu mevcut gelirse yaşına ragmen faydalı olur yaya 40 a kadar aktif oynar
-
Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!
Toplam 2
Yorum
cehennem donsada Aykut hoca adaletsiz yada egolu degildir gerçekçi ve istatistikçi moderndir elindeki her oyuncudan üst düzey verim almistir gerisi hikaye
-
Fenerbahçe Doğuş 83-60 Beşiktaş Sombo Japan
Toplam 5
Yorum
23 sayi yuhhhh bjk 23 sayi fark yiyorsa ben büyük kulübümüzün demeye hakki yoktur oturun oturduğunuz yerde haddinizi bilin.
Fenerbahçe Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.