Yeni nöbetçi Valbuena – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Yeni nöbetçi Valbuena

    Yeni nöbetçi Valbuena
    Valbuena, Başakşehirli 'le beraber bu sezon oyuna sonradan girip en fazla skor üreten iki oyuncudan biri oldu. maçında bu şekilde 4'üncü golüne ulaşan Fransız futbolcu, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Valbuena'nın 26 maçta 9 da asisti bulunuyor. F.Bahçe'de geçmişte 'ün böyle bir ünü vardı.
    1. 1.5.2018
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