Josef: İlginç bir durum – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    : bir durum

    <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a>: <a href="/index/ilginc?id=bf6f2422-5efb-4fca-83ec-d4b496327a57" class="" rel="tag">İlginç</a> bir durum
    F.Bahçe kariyerinde çıktığı üç deplasmanında da gol atmayı başaran de Souza, "Benim gibi çok fazla golle buluşamayan bir futbolcu için bir durum. Bir daha böyle bir istatistiğim olabilir mi bilmiyorum" dedi. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 3 golü bulunan sambacı, üç sezonda ise toplam 14 gol attı.
    1. 1.5.2018
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