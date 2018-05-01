İsla’sız Fener 7’de 6 yaptı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    İsla’sız Fener 7’de 6 yaptı

    İsla’sız Fener 7’de 6 yaptı
    İki aydır formaya hasret kalan Mauricio İsla, iyice paslandı! Bırakın ilk 11'de oynamayı maç kadrolarına dahi giremeyen Şilili sağ bek, son oynanan maçında yedek kulübesindeydi ancak süre alamadı. Fenerahçe, formasını Şener'e kaptıran İsla'nın oynamadığı son 7 maçın 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı.
    1. 1.5.2018
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