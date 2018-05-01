Detaylar netleşiyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Detaylar netleşiyor

    Detaylar netleşiyor

    Başkan Yıldırım, seçimin statta yapılacağını açıklamıştı.

    Seçimin nasıl yapılacağı da netleşmeye başladı. Buna göre 40-45 sandık açılacak ve saha zeminine konacak. Çimlerin zarar görmemesi için de özel halı serilecek. Zemine divan ve yönetim kurulları için masalar konulacak. Oy kullananlar seçimi izlemeye devam etmek isterse tribünlere alınacak.
    1. 1.5.2018
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