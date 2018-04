Kalinic: Hedef Euroleague'de yine şampiyonluk

CSKA

Doğuş'un değişmez ismi, hedeflerinin ikinci kez THY Avrupa Ligi 'nde şampiyonluğa ulaşmakolduğunu belirtti.dergisine röportajveren Sırp basketbolcu, sezon başındanitibaren hedeflerinin Sırbistan 'ın başkentiyapılacak Dörtlü Final 'e kalmakolduğunu ifade ederek, şunları aktardı: "DörtlüFinal'de başarılı olmak istiyoruz. Sadece ikimaçımız kaldı, umarım tekrar başarırız. Hedefimizikincişampiyonluğu. DörtlüFinal'in ülkemde olması vebasketbolunçok sevilmesi sebebiyle ayrıca çok güzelbir ortam olacağına inanıyorum."başında ciddi bir sakatlık geçirdiğinive şu an hazır olduğunu kaydeden 26 yaşındakibasketbolcu, "Sezon başında uzun bir sakatlıksüreci yaşadım. Özelçok sıkı çalıştım. Şu an çok iyiyim. Sezonun enönemli bölümü başladı ve hazırım" dedi.BİR dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane basketbol antrenörü Dusan İvkovic, THY Avrupa Ligi finalinin F.Bahçe Doğuş ve CSKA arasında oynanacağını söyledi. Sırp antrenör, " Fenerbahçe Bogdanovic ve Udoh gibi iki önemli ismini kaybetti. Buna rağmen yine final four yaptılar. Obradovic üzerinde baskı yapmak istemem ama finalin F.Bahçe ile CSKA arasında oynanmasını bekliyorum" dedi.