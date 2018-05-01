Kalinic: Hedef Euroleague'de yine şampiyonluk – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Kalinic: Hedef Euroleague'de yine şampiyonluk

    Kalinic: Hedef Euroleague'de yine şampiyonluk

    THY ’nde 2. kez kupa kaldırmak istediklerini söyleyen Kalinic: “’in ülkemde olmasına ayrıca seviniyorum”

    Fenerbahçe Doğuş'un değişmez ismi Nikola Kalinic, hedeflerinin ikinci kez THY 'nde şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirtti. Fenerbahçe dergisine röportaj veren Sırp basketbolcu, sezon başından itibaren hedeflerinin 'ın başkenti Belgrad'da yapılacak 'e kalmak olduğunu ifade ederek, şunları aktardı: "Dörtlü Final'de başarılı olmak istiyoruz. Sadece iki maçımız kaldı, umarım tekrar başarırız. Hedefimiz ikinci Avrupa Ligi şampiyonluğu. Dörtlü Final'in ülkemde olması ve Belgrad'da basketbolun çok sevilmesi sebebiyle ayrıca çok güzel bir ortam olacağına inanıyorum."

    Sezon başında ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve şu an hazır olduğunu kaydeden 26 yaşındaki basketbolcu, "Sezon başında uzun bir sakatlık süreci yaşadım. Özel tedavi ve terapilerle çok sıkı çalıştım. Şu an çok iyiyim. Sezonun en önemli bölümü başladı ve hazırım" dedi.

    FENER -CSKA FİNALİ OLUR !
    BİR dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane basketbol antrenörü Dusan İvkovic, THY finalinin F.Bahçe Doğuş ve CSKA arasında oynanacağını söyledi. Sırp antrenör, " Bogdanovic ve Udoh gibi iki önemli ismini kaybetti. Buna rağmen yine final four yaptılar. Obradovic üzerinde baskı yapmak istemem ama finalin F.Bahçe ile CSKA arasında oynanmasını bekliyorum" dedi.
    1. 1.5.2018
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