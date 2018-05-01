Kalinic: Hedef Euroleague'de yine şampiyonluk
THY Avrupa Ligi’nde 2. kez kupa kaldırmak istediklerini söyleyen Kalinic: “Dörtlü Final’in ülkemde olmasına ayrıca seviniyorum”
Sezon başında ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve şu an hazır olduğunu kaydeden 26 yaşındaki basketbolcu, "Sezon başında uzun bir sakatlık süreci yaşadım. Özel tedavi ve terapilerle çok sıkı çalıştım. Şu an çok iyiyim. Sezonun en önemli bölümü başladı ve hazırım" dedi.
FENER -CSKA FİNALİ OLUR !
BİR dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane basketbol antrenörü Dusan İvkovic, THY Avrupa Ligi finalinin F.Bahçe Doğuş ve CSKA arasında oynanacağını söyledi. Sırp antrenör, "Fenerbahçe Bogdanovic ve Udoh gibi iki önemli ismini kaybetti. Buna rağmen yine final four yaptılar. Obradovic üzerinde baskı yapmak istemem ama finalin F.Bahçe ile CSKA arasında oynanmasını bekliyorum" dedi.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
Kalinic: Hedef Euroleague'de yine şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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