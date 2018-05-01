Son düdüğe kadar devam – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Son düdüğe kadar devam

    Son düdüğe kadar devam

    Başkan , lig ve kupadaki şampiyonluk iddialarını son maçın son düdüğüne kadar devam ettireceklerini açıkladı

    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dergisinin mayıs ayı sayısındaki yazısında, kulübün tüm takım ve sporcularının başarılı bir sezon geçirdiğini aktarıp, " takımımız, lig ve kupada şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir ve bu mücadele son maçın son düdüğüne kadar devam edecektir" dedi.

    Yıldırım, basketbol takımına da ayrı bir parantez açarak "F.Bahçe Doğuş üst üste 4. kez 'de bulunmakta ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadelesini sürdürmektedir" dedi ve ekledi: "Tüm amatör sporcularımız ve milli forma altında 'ye gururlar yaşatmak için mücadelelerine devam etmektedir."

    SON KEZ ADAYIM
    Yıldırım, 3 Temmuz öncesi sportif ve ekonomik başarıların tekrar yakalanmasının hedeflerinin arasında yer aldığını da kaydedip "F.Bahçe başkanlığım döneminde başımıza gelen kumpasların ortaya çıkması, akabinde zararların tazmini ve başta olmak üzere tüm branşlarda zirve, başarılı branşlarımızın stabil kalması için gerekli ekonomik ve sosyal zeminin sağlanması boynumun borcudur. Bu sebeple, tekrar belirtmek isterim ki haziran ayında son kez başkanlığına adayım" ifadesini kullandı.
    1. 1.5.2018
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