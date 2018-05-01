Son düdüğe kadar devam
Başkan Aziz Yıldırım, lig ve kupadaki şampiyonluk iddialarını son maçın son düdüğüne kadar devam ettireceklerini açıkladı
Yıldırım, basketbol takımına da ayrı bir parantez açarak "F.Bahçe Doğuş üst üste 4. kez Dörtlü Final'de bulunmakta ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadelesini sürdürmektedir" dedi ve ekledi: "Tüm amatör sporcularımız Fenerbahçe ve milli forma altında Türkiye'ye gururlar yaşatmak için mücadelelerine devam etmektedir."
SON KEZ ADAYIM
Yıldırım, 3 Temmuz öncesi sportif ve ekonomik başarıların tekrar yakalanmasının hedeflerinin arasında yer aldığını da kaydedip "F.Bahçe başkanlığım döneminde başımıza gelen kumpasların ortaya çıkması, akabinde zararların tazmini ve futbol başta olmak üzere tüm branşlarda zirve, başarılı branşlarımızın stabil kalması için gerekli ekonomik ve sosyal zeminin sağlanması boynumun borcudur. Bu sebeple, tekrar belirtmek isterim ki haziran ayında son kez Fenerbahçe başkanlığına adayım" ifadesini kullandı.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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