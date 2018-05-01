Fenerbahçe sınır ötesi! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    sınır ötesi!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> sınır ötesi!
    Takımı'nın başantrenörü Valerie Garnier, " isminin büyüklüğü tüm coğrafi sınırların ötesinde" dedi. Dergisi'ne konuşan Fransız coach, "Burada bana çalışma fırsatı sunulduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. sürprizlerle dolu harika bir şehir" şeklinde konuştu.
    1. 1.5.2018
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