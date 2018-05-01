Janssen: İki harika duygu – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    : İki harika duygu

    <a href="/index/janssen?id=4d937f98-c44e-4e91-ab96-1b55ed5c9820" class="" rel="tag">Janssen</a>: İki harika duygu
    , ligde 7 ayı aşkın bir sürenin ardından ilk golünü 'ya attı. Uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönüş yapan Hollandalı forvet, "Hem kazandık hem gol attım. İki harika duyguyu bir arada yaşadım. Kalan üç haftada 'ye katkı vermeye devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 1.5.2018
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